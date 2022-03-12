2022/03/12 | 15:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الدفاع المدني يصدر توضيحاً حول وفاة أم واطفالها بحادث حريق ببغداد » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 15:56

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