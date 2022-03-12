2022/03/12 | 16:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -Fx3GBIrrTg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاتحاد الكردستاني يعلن موقفه من اتفاق الإطار والتيار عقيل الفتلاوي / نائب عن ائتلاف دولة القانون) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاتحاد الكردستاني يعلن موقفه من اتفاق الإطار والتيار عقيل الفتلاوي / نائب عن ائتلاف دولة القانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).