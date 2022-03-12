انفصالي اوكراني: لا أستبعد وصول متطوعين من الشرق الأوسط لمساعدتنا

2022/03/12 | 16:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكثير من الطلبات التي ترد من بلدان مختلفة.

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