طائرة “مجهولة” تثير الخوف والجدل فوق دول الناتو.. ونهاية غير متوقعة

2022/03/12 | 16:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتقد مسؤولون كرواتيون حلف شمال الأطلسي لما قالوا إنه رد فعل بطيء على طائرة عسكرية بدون طيار حلقت على ما يبدو على طول الطريق من منطقة الحرب الأوكرانية فوق العديد من الدول الأعضاء في الناتو، قبل أن تتحطم في منطقة حضرية في العاصمة الكرواتية.وعبرت طائرة روسية الصنع غير مأهولة رومانيا وهنغاريا قبل […]

ظهرت المقالة طائرة “مجهولة” تثير الخوف والجدل فوق دول الناتو..



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