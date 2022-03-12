اتمتة الكمارك تعظيم للمورد الثاني بعد النفط

2022/03/12 | 16:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ماجد زيدان ..شرعت الهيئة العامة للكمارك بأتمتة إجراءاتها اجراءاتها الكمركية بعد طول انتظار , عمره من عمر اطاحة النظام الديكتاتوري , في خطوة غاية في الاهمية لضبط المنافذ الحدودية وطالما طالبت بها القوى النزيه وغير الملوثة بالفساد وهدر المال العام والساعية الى تعظيم موارد الدولة وتنويعها .وحسنا فعلت الهيئة بتكليف فريق […]

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