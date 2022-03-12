صحيفة امريكية: بولندا تعيش هاجس الخوف من روسيا والناتو مجرد اسم دون افعال

2022/03/12 | 16:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اكد تقرير لصحيفة لوس انجلس تايمز الامريكية ، السبت ، ان الناتو وبعد ان ورط بولندا في مشكلة الحرب بين روسيا واوكرانيا باستقبال اللاجئين والمتطوعين يعيش معظم سكان البلاد هاجس الخوف من روسيا والايام الخوالي من الحرب الباردة.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الحرب بين روسيا اوكرانيا ادت الى […]

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