2022/03/12 | 16:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6g3FyZi5i_M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المتحدثة باسم ائتلاف النصر لـ"دجلة": لقاء العامري والفياض بالصدر سيرسم شكل الحكومة المقبلة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المتحدثة باسم ائتلاف النصر لـ"دجلة": لقاء العامري والفياض بالصدر سيرسم شكل الحكومة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).