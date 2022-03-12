2022/03/12 | 16:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على اثنين من الإرهابيين عملا ضمن صفوف داعش في بغداد.وذكرت الوكالة في بيان تلقته “إيرث نيوز”، أن “مفارزها وبعملتين منفصلتين تمكنت من إلقاء القبض على ارهابيين إثنين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب ) لانتمائهما لعصابات داعش”.وأضافت، أن “الارهابي الاول والمكنى […]

ظهرت المقالة عبر عمليتين منفصلتين..



القبض على عنصرين في داعش ببغداد أولاً على ايرث نيوز.

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