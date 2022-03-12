بلا سند دستوري أو قانوني.. ما مصير قرارات الكاظمي وصلاحيتها من المعترضين؟

2022/03/12 | 16:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

أكد القيادي في تحالف الفتح سعد السعدي، اليوم السبت، وجود حراك برلماني بشأن القرارات المتخذة من قبل حكومة تصريف الاعمال.

وقال السعدي، في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "هناك حراك برلماني من قبل قوى سياسية مختلفة بشأن القرارات المتخذة من قبل حكومة تصريف الاعمال".

وأوضحأن "هناك قرارات اتخذت دون أي سند قانوني ودستوري، كون الحكومة الحالية ليست بكامل الصلاحيات".

وبين أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال اليومية مصطفى الكاظمي، يعمل على تكليف شخصيات في مناصب مهمة وعليا في الدولة العراقية بالوكالة، رغم انه حكومته لا تملك صلاحيات ذلك، ولهذا ستكون هناك طعون بهذه القرارات اضافة الى المحاسبة البرلمانية".

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