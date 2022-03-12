2022/03/12 | 16:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادقدم لاعب المنتخب الوطني، إبراهيم بايش، اليوم السبت، اعتذاره للاعبين والجماهير العراقية؛ وذلك عقب تصريحات سابقة هاجمة خلالها اللاعبين المغتربين.

وقال بايش في مقطع مصور بثه المكتب الإعلامي لاتحاد الكرة العراقي، تلقته (بغداد اليوم) "أود أن أقدم الاعتذار للاعبين العراقيين والجماهير العراقية، بخصوص ما بدر مني من تصريح سابق بخصوص بعض اللاعبين المحترفين، أكرر الاعتذار وجميعنا قلب واحد من أجل خدمة الوطن والدفاع عن الكرة العراقية".

وأضاف، "لا يوجد خلاف أو فرق بين اللاعب المحلي أو المحترف، همنا جميعاً هو إسعاد الجماهير العراقية وكسب نقاط المباراتين المتبقيتين ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر".

وكان بايش قد صرح في وقت سابق، قائلاً: "ليس صحيحاً أن يكون المنتخب الوطني حقلاً للتجارب خلال التصفيات المونديالية، وقد سمعت أن المحترفين أفضل من المحليين، على العكس، فاللاعبون المحليون أكثر غيرة من المحترفين (المغتربين).



أهلاً باللاعبين المغتربين للمشاركة في المباريات المقبلة، فهل سنراهم يتأهلون لبطولة كأس العالم 2022 كما تروج لهم بعض المواقع الإلكترونية؟".

يُذكرُ أن المنتخب الوطني سيخوض غمارَ آخر مباراتين في التصفياتِ المُؤهلةِ لمونديال قطر في (٢٤/٣ و ٢٧/٣) أمام كل من الإمارات وسوريا على التوالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. إبراهيم بايش يعتذر للمغتربين: لا فرق بين المحلي والمحترف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. إبراهيم بايش يعتذر للمغتربين: لا فرق بين المحلي والمحترف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).