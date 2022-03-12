2022/03/12 | 16:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yYgjJayfoHc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالفيديو.. موظف بلدية النجف يناقض بيان الشرطة ويكشف تفاصيل "الهجوم المسلح) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالفيديو.. موظف بلدية النجف يناقض بيان الشرطة ويكشف تفاصيل "الهجوم المسلح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).