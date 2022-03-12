مفتاح الحل والخروج من الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة القادمة

2022/03/12 | 16:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / يوسف الراشد ..الكل يعلم ويعي بان السياسة هي ام المتغيرات ولا يوجد شيء يسمى انسداد او توقف او جمود فكل شيء قابل للتغير والانفراج فان مع العسر يسر ان مع العسر يسر ،، فهذا ماصرح به القراءن الكريم ولنا في القراءن اسوه حسنة فتازم الامور وتوقف المباحثات بين اي طرف من الاطراف […]

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