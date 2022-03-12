تايوان تعلن تكوين جيش احتياطي للحماية من الصين

2022/03/12 | 16:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت تايوان اليوم السبت، عن عزمها إنشاء جيش احتياطي، لفتت إلى أن أغلب جنوده سيكونون من المتطوعين.وحسب تصريحات أدلت بها رئيسة تايوان “تساي إنغ ون” أكدت أن بلادها في طريقها لبناء جيش احتياطي للحماية من الصين، وفقا لرويترز.وقالت تساي: “الوضع الأخير في أوكرانيا يثبت مرة أخرى أن حماية البلاد لا تعتمد […]

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