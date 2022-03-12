رويترز: مسؤولان ينفيان صحة

2022/03/12 | 16:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض مستشار أوكراني رفيع ومسؤول إسرائيلي، السبت، تقريرا إعلاميا يشير إلى أن إسرائيل حاولت دفع أوكرانيا إلى الانصياع للمطالب الروسية خلال المحادثات، على ما ذكرت وكالة رويترز.

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