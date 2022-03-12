العامري والفياض يصلان النجف للقاء الصدر

2022/03/12 | 16:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل زعيم تحالف الفتح هادي العامري،

ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض،

اليوم السبت، إلى محافظة النجف.

وقال مصدر مطلع، إن "العامري والفياض

وصلا إلى محافظة النجف، للقاء زعيم

التيار الصدري مقتدى الصدر"

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