شاهد .. الغانمي وقيادات عسكرية رفيعة تزور مرقد الامام الحسين (ع)

2022/03/12 | 16:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وزير الداخلية عثمان الغانمي،

برفقة وفد رفيع المستوى من القيادات

العسكرية والامنية العراقية، مرقد

الامام الحسين عليه السلام، ظهر اليوم

السبت.

ونقل مراسل وكالة نون الخبرية، ان وزير

الداخلية عثمان ا

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