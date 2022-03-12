نجم أتلتيكو مدريد على رادار برشلونة

2022/03/12 | 16:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت تقارير صحفية، عن رغبة قوية من جانب نادي برشلونة في التعاقد مع صفقة هجومية مميزة من بطولة الدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وبحسب شبكة “جول” العالمية، فإن “برشلونة يريد التعاقد مع جناح وصانع ألعاب نادي أتلتيكو مدريد ومنتخب البرتغال، جواو فيليكس، لتدعيم الخط الهجومي”.وبينت أن “الصفقة صعبة على برشلونة […]

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