موظف البلدية يناقش شرطة النجف ويكشف تفاصيل الاعتداء عليه

2022/03/12 | 16:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد الموظف، محافظ النجف، بالقول "نريد حقنا منك، أنت من وجهتنا برفع التجاوزات من هذا الموقع".

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