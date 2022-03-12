المعموري: بارزاني استثمر أموال طائلة في نفط الجنوب

2022/03/12 | 16:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، السبت، أن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني استثمر اموالا طائلة في شركات استثمارية داخل حقول نفط جنوب العراق.وقال المعموري لـ/ المعلومة /، ان “مسعود بارزاني يسعى لخلق اذرع اقتصادية متحكمة في نفط جنوب العراق من خلال ضخ اموال كبيرة في شركات تستثمر في […]

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