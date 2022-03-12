2022/03/12 | 16:43 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. وعكة صحية تفاجئ "الساهر" والجمهور .. !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. وعكة صحية تفاجئ "الساهر" والجمهور .. !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).