وصول وفد سياسي رفيع إلى الحنانة للقاء الصدر

2022/03/12 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر سياسي، اليوم السبت، بوصول وفد يضم سياسيين إلى محافظة النجف للقاء زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "وفدا سياسيا وصل الان الى مدينة النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

وبين أن "الوفد السياسي يضم كل من:

1.



محمد الحلبوسي

2.



هادي العامري

3.



فالح الفياض

4.



احمد الاسدي".

وفي تحرك مفاجئ اجرى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء يوم الخميس الماضي، اتصالات بحلفائه وخصومه من القادة لانهاء حالة الانسداد السياسي التي يشهدها العراق منذ الانتخابات الاخيرة قبل خمسة أشهر.

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