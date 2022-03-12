2022/03/12 | 16:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وجه قائد الثورة الإسلامية الإمام علي الخامنئي رسالة الى شباب أوروبا وأمريكا الشمالية بشأن تطورات الأوضاع في العالم.وقال السيد الإمام؛ إن تطورات الأحداث السياسية والعسكرية هذه الأيام تشكّل جزءا من المنعطف التاريخي الذي يمر به العالم، وعلى النخب في أمتنا العظيمة تحمل المسؤوليات الخاصة التي تتطلبها هذه المرحلة.واضاف: أن مهمة النخب اليوم […]

ظهرت المقالة الامام الخامنئي يخاطب شباب أوروبا وأمريكا: العالم يمر بمنعطف تاريخي أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامام الخامنئي يخاطب شباب أوروبا وأمريكا: العالم يمر بمنعطف تاريخي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامام الخامنئي يخاطب شباب أوروبا وأمريكا: العالم يمر بمنعطف تاريخي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).