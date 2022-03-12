السعودية تعلن إعدام عشرات

2022/03/12 | 16:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، السبت، أنها نفذت حكم الإعدام في يوم واحد بحق 81 شخصا أدينوا بجرائم مرتبطة "بالإرهاب"، وهو عدد يتجاوز إجمالي حالات الإعدام في العام السابق وشملت 69 شخصا.

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