بايش يعتذر: لا فراق بين اللاعب المحلي والمحترف

2022/03/12 | 16:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

قدم لاعب المُنتخب الوطني إبراهيم بايش، اليوم السبت، اعتذارهُ لزملائه اللاعبين، فيما أكد التركيز لتحقيقِ الفوز في المُباراتين المُقبلتين.

وقال بايش في كلمة مسجلة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "أقدم اعتذاري للزملاء اللاعبين والجماهير العراقية عن التصرفات السابقة بشأن بعض اللاعبين المحترفين".

وأضاف، أن "جميع اللاعبين قلبا واحدا ويدا واحدة من اجل خدمة الوطن والدفاع عن ألوان منتخب"، مؤكدا أنه "لا يوجد اي خلاف او فرق بين اللاعب المحلي او المحترف".

وأشار إلى أن "اللاعبين في الوقت الراهن هدفهم كسب نقاط المُباراتين المُقبلتين في التصفيات المؤهلة الى مونديال قطر 2022".

وأكد المنسِّق الإعلامي لمنتخبنا الوطني محمد عماد، أنّ مباراة زامبيا الودّيّة ستكون خالية من المحترفين.

وقال عماد في المؤتمر الصحفي الذي أقيم في وقت سابق في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم، حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنّ "فترة استعدادات اللاعبين سوف تقسم الى مراحل: الأولى هي مرحلة المعسكر بتواجد 36 لاعباً بشكل فعلي، اما المغتربون فلن يتواجدوا في مباراة زامبيا كونها خارج ايام الفيفا دي".

وأضاف عماد، أن "المرحلة الثانية ستكون بعد مباراة زامبيا بمشاركة 28 لاعباً تحسبا لأي طارئ بسبب إجراءات كورونا".

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