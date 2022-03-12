"كابوس" يهدد العراق.. راصد جوي يحدد سبب تكرار العواصف الترابية

2022/03/12 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف المتنبئ الجوي صادق عطية، العواصف

الترابية بأنها "كابوس" يهدد الحياة في

العراق.

وقال عطية في منشور على "فيسبوك"، إن

"التنبؤ بتشكل العواصف الترابية غالبا

ما يعتبر من أعقد التنبؤات الجوية التي

تواجه

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