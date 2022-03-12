الاستخبارات العراقية تطيح بـ

2022/03/12 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة

لوزارة الداخلية العراقية، اليوم

السبت، القبض على اثنين من "الإرهابيين"

اللذان عملا ضمن صفوف داعش في العاصمة

بغداد.

وقالت في بيان، إنه من خلال المتابعة

المستمرة لقواطع

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