دراما نوفل العاكوب !

2022/03/12 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي حسين

في كل يوم تسجل الديمقراطية العراقية

سابقة جديدة.



ومنذ اللحظة التي أصدر

فيها العلامة إبراهيم الجعفري مؤلفه

الخطير "الديمقراطية في العراق" والذي

تفوق على السادة جان جاك روسو وهوبز

والإنكيزي جو

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