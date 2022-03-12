سانا: الجيش الامريكي أخرج 24 صهريجا من النفط السوري باتجاه العراق

2022/03/12 | 17:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتشر قوات أمريكية في ريفي الحسكة ودير الزور بشمال شرق سوريا الغني بالنفط.

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