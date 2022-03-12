النظام السعوم يرتكب مجزرة بحق ابناء القطيف: اعدام 40 شيعيا تظاهروا سلمياً

2022/03/12 | 17:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أقدم النظام السعودي المجرم اليوم السبت، على تنفيذ حكم الاعدام بحق ٨١ شخص من بينهم ٤٠ شيعياً من أهالي القطيف والبحرين و ٧ من اليمنيين والسوريين المتهمين في قضايا داعش والارهاب، وذلك لخلط الاوراق وإلصاق تهمة الارهاب بالجميع، مستغلاً انشغال العالم باوكرانيا وباقي القضايا الساخنة بالعالم.وذكر مواطنون أن عملية الإعدام تمت مع 40 آخرين […]

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