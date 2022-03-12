انقاذ 6 نساء بينهم امرأة كبيرة مقعدة في حريق منزل بحي الاعلام

2022/03/12 | 17:12 - المصدر: قناة التغيير

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بالمقابل نجحت فرق الدفاع المدني بإنفاذ ستة نساء بينهم امرأة كبيرة مقعدة من خلال فتحة صغير من سطح منزل متخذ للسكن وخزن وبيع الوقود.

وطوقت فرق الدفاع المدني النيران واقتحمت المنزل، الواقع في منطقة حي الإعلام ببغداد، بهدف الوصول إلى العائلة المحاصرة بالسنة اللهب وانقاذ جميع افرادها بالتزامن مع عمليات اخماد حريق الوقود المشتعل لتنهي الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية .

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