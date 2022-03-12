دولة القانون يكشف سياسة الأحزاب الكردية للاستثمار في محافظات الوسط والجنوب

2022/03/12 | 17:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف عضو ائتلاف دولة القانون عباس المالكي، السبت، عن عملية استحواذ الأحزاب الكردية على المشاريع والاستثمارات في المحافظات الوسطى والجنوبية، موضحاً أن سياسة الإقليم الاقتصادية قائمة على الاستحواذ والامتلاك والمصادرة.وقال المالكي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “عملية استحواذ الأحزاب الكردية على المشاريع الاقتصادية في المحافظات الوسطى والجنوبية تتم عن طريق شخصيات سياسية […]

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