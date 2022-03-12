سي جي تي: أكاذيب أمريكا بشأن الاسلحة البايولوجية في العراق والصين دمرت مصداقيتها امام العالم

2022/03/12 | 17:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اكد تقرير لشبكة سي جي تي ان الصينية ان الاكاذيب الامريكية بشأن اسلحة الدمار الشامل البايولوجية في العراق عام 2003 واتهام الصين عام 2021 بوجود فايروسات بمختبر ووهان تسببت في وباء كورونا لاحقا دمر مصداقيتها امام الامم المتحدة والعالم.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” وفي شباط من عام 2003 […]

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