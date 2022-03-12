فرنسا.. إصابة شرطي في هجوم بالسكين ومقتل المُعتدي

2022/03/12 | 17:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أصيب شرطي في مرسيليا في جنوب فرنسا اليوم السبت، على يد رجل يحمل سكينًا تمّ تحييده برصاص الشرطة، وتوفي متأثرًا بجروحه، حسبما أفادت مصادر في البلدية.حصل الهجوم نحو الساعة التاسعة صباحًا، بالتوقيت المحلي، حين هاجم الرجل ثلاثة من رجال شرطة البلدية، حسبما قال لوكالة فرانس برس، مساعد الأمن والشرطة البلدية في مدينة […]

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إصابة شرطي في هجوم بالسكين ومقتل المُعتدي أولاً على ايرث نيوز.

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