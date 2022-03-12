إصابة شرطي في هجوم بالسكين في فرنسا ومقتل المُعتدي

2022/03/12 | 17:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُصيب شرطي في مرسيليا في جنوب فرنسا، السبت، على يد رجل يحمل سكينًا تمّ تحييده برصاص الشرطة، وتوفي متأثرًا بجروحه، حسبما أفادت مصادر في البلدية.

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