2022/03/12 | 17:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الخارجية: الحكومة الجديدة ستتشكل خلال فترة وجيزة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:29

واع/

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