شرطة النجف توضح حقيقة تعرض موظف بلدية لاطلاق نار

2022/03/12 | 17:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت شرطة النجف، اليوم السبت، حقيقة

تعرض موظف بلدية بالمحافظة لاطلاق نار.

وقالت في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، إنها تنفي تعرض موظف في بلدية

النجف لاطلاق نار، مؤكدة عدم صحة ذلك.

وبينت ان الحادث ح

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