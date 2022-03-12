اليكتي: نيل البارتي رئاسة الجمهورية حلم لن يتحقق

2022/03/12 | 17:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..وصف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، السبت، نيل الحزب الديمقراطي منصب رئاسة الجمهورية بـ “الحلم صعب التحقق”.وقال يزيدي في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “الديمقراطي مستمر بعناده، ويريد كسر إرادة الاتحاد الوطني بمنصب رئاسة الجمهورية”.وأضاف أن “الديمقراطي يحلم في الحصول على منصب رئاسة الجمهورية، ولن يحصل على المنصب مهما حاول وبطرق غير […]

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