الحدود يعود إلى الدوري الممتاز بكرة القدم

2022/03/12 | 17:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..عاد فريق الحدود، اليوم السبت، إلى مصاف فرق الدوري الممتاز بكرة القدم ابتداءً من الموسم المقبل.واستطاع الحدود الفوز على فريق سوق الشيوخ بهدفين دون رد في المباراة التي اقيمت على المضيف الشيوخ.وضمن الحدود صدارة المجموعة الاولى برصيد 41 نقطة بعد مرور 20 جولة.وكان الحدود قد هبط إلى دوري الدرجة الاولى […]

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