الداخلية السعودية تعلن إعدام 81 مدانا بتهمة اعتناق الفكر الضال

2022/03/12 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية -اليوم السبت- تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 مدانا، قالت إنهم اعتنقوا الفكر الضال والمعتقدات المنحرفة.

وقالت الوزارة -في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس"- إن المدانين اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة ذات الولاءات الخارجية والأطراف المعادية، وبايعوها على الفساد والضلال، فأقدموا على أفعال إرهابية، مثل استباحة الدماء وانتهاك الحرمات واستهداف دور العبادة والمقار الحكومية والأماكن الحيوية، بحسب وصفها.

كما اتهم البيان المدانين بالترصد لعدد من المسؤولين ورجال الأمن والوافدين واستهدافهم، وزرع الألغام، وارتكاب جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة.

وعدّد البيان أسماء المدانين البالغ عددهم 81 شخصا، كما ذكر التهم الموجهة إلى كل منهم، وتتضمن الانتماء لتنظيمات مثل القاعدة والدولة الإسلامية وجماعة الحوثي في اليمن.ويحمل غالبية من تم إعدامهم الجنسية السعودية، ومن بينهم 7 من اليمن وسوري واحد.

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