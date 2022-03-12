الرئيس الأوكراني يكشف عن جولة مباحثات مع روسيا في القدس

2022/03/12 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن إحراز بعض التقدم في الاتصالات مع روسيا.

وأوضح زيلينسكي، خلال موجز عقده اليوم السبت للصحفيين الأجانب، أن المفاوضين الأوكرانيين والروس "بدأوا في مناقشة مسائل محددة بدلا عن تبادل إنذارات نهائية".

وأكد الرئيس الأوكراني أنه عرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تنظيم محادثات بين موسكو وكييف في مدينة القدس، مرجحا أن إسرائيل قد تلعب دورا مهما في تسوية النزاع وتكون بين الدول التي تنتظر منها أوكرانيا ضمانات أمنية لها.

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