المرور تصدر توجيها يخص دخول مركبات الحمل الكبيرة إلى بغداد

2022/03/12 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت مديرية المرور، اليوم السبت، توجيها يخص دخول مركبات الحمل الكبيرة إلى بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بأشراف وتوجيه مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي بتنفيذ الأمر الديواني، المرقم 178 لسنة 2021 والخاص بمنع دخول مركبات الحمل الكبيرة إلى داخل مدينة بغداد".

وبين أن "ذلك من الساعة الخامسة صباحا ولغاية الخامسة عصرا، وذلك لأمور تنظيمية الغاية منها تقليل الزخم المروري".

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