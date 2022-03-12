2022/03/12 | 17:55 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: MmjK9sRxJYQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جربت أغرب أكل في العالم على الجزيرة | باسبورت عراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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