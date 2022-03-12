رابطة الدوري الإنكليزي تجرّد أبراموفيتش من إدارة تشلسي

2022/03/12 | 17:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرّدت رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم، السبت، الروسي رومان أبراموفيتش، من منصبه كمدير لنادي تشلسي الذي يملكه، بعد فرض الحكومة البريطانية عقوبات على الملياردير.

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