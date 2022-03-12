يسيطر عليه الرجال.. طاهيات يغيّرن صورة المطبخ الصيني النمطية

2022/03/12 | 18:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدوات المطبخ التي تتطلب جهداً بدنياً، ونار الموقد القوية، والثقافة المتمحورة حول الذكور ليست سوى جزءًا من العوائق، التي أقرّت النساء بموجبها أنهن يفتقرن إلى القوة للتعامل مع مثل هذه الصناعة المرهقة.

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