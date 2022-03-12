2022/03/12 | 18:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع واصل المهاجم المصري الدولي محمد صلاح صناعة التاريخ بقميص نادي ليفربول الإنجليزي وسجل الهدف رقم 2000 للفريق في تاريخ مشاركات الفريق بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.وأحرز صلاح هذا الهدف التاريخي لليفربول من ضربة جزاء في الدقيقة 61 من مباراة الفريق اليوم السبت، أمام برايتون بالجولة 29 من الدوري الإنجليزي ليعلن تقدم ليفربول في المباراة 2-0.ورفع صلاح بهذا رصيده إلى 20 هدفاً في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صلاح يسجل الهدف رقم 2000 لليفربول) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صلاح يسجل الهدف رقم 2000 لليفربول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).