لغز بوتين حير الرؤساء الأميركيين !

2022/03/12 | 18:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد عارف

«لا أستطيع أن أنبئكم بأفعال روسيا.

إنها لغز مغلف بالسر داخل أحجية؛ لكن قد

يكون هناك مفتاح.



هذا المفتاح هو مصالح

روسيا القومية».



قال ذلك تشرشل عام 1939،

ومفتاح «المصالح القومية» يفك، ل

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