عاشت في العراق وسوريا.. الأمن الألماني يعتقل امرأة تدير شبكة لتمويل داعش

2022/03/12 | 18:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الادعاء العام الألماني، اليوم

السبت، عن إلقاء القبض على امرأة

ألمانية في مطار فرانكفورت صدرت بحقها

مذكرة توقيف أواخر العام الماضي،

لإدارة شبكة تبرعات لعضوات تنظيم داعش

الارهابي.

وقال الادعاء الأ

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