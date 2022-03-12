عجلة حكومية !! .. موظف بلدية النجف يناقض بيان الشرطة ويكشف تفاصيل

2022/03/12 | 18:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الموظف في بلدية النجف، الذي تعرض

لإطلاق نار وضرب، اليوم السبت، عن

تفاصيل جديدة منافية لما ذكرته شرطة

المحافظة بشأن الحادثة.

وقال الموظف، في مقطع فيديو، تابعته

وكالة نون الخبرية، إن "عجلة نوع

(نيف

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