نائب: ثلاث مراحل أساسية تمر بها التفاهمات بين الإطار والتيار

2022/03/12 | 18:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين عضو مجلس النواب محمود السلامي، السبت، أن هناك ثلاث مراحل أساسية ستمر بها التفاهمات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري.وقال السلامي في تصريح وكالة / المعلومة /، إن “هناك ثلاث مراحل أساسية ستمر بها التفاهمات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، الأولى فك العقدة بين الطرفين والجلوس الى طاولة واحدة وإزالة جميع المعوقات […]

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