نائب سابق يكشف حجم الإيرادات السنوية باستمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية

2022/03/12 | 18:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف النائب السابق عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، السبت، عن حجم الإيرادات السنوية المتوقع الحصول عليها في حالة استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية بمعدلاتها الحالية، فيما أشار إلى أن العراق يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة بسبب الحكومة الحالية.وقال الفتلاوي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن ” حجم الإيرادات ستصل إلى أكثر من 150 […]

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